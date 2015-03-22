美国与加拿大经济指标预测--3月23日-3月30日****

中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月23日当周
3月23日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 490 482
3月24日(二)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.7%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%
每周平均实质所得(较前月) -- +1.2%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.4%
房价指数 -- 218.6
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 54.6 55.1
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 47.0 48.1
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 0
3月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 109.2
1100 美国抵押贷款市场指数 3月20日当周 -- 399.3
再融资指数 -- 1,720.3
1230 美国耐久财订单 2月 +0.3% +2.8%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- +2.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.5%
3月26日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月21日当周 -- 29.1
四周均值(万人) -- 30.475
续请失业金人数(万人) 3月14日当周 -- 241.7
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 57.0 57.2
服务业PMI -- 57.1
1500 美国堪萨斯联储综合指数 3月 -- 正1
制造业指数 -- 正5
3月27日(五)
1230 美国企业获利 第四季初值 -- +4.7%
1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.4% +2.2%
GDP最终销售 +2.1% +2.1%
GDP消费支出 -- +4.2%
GDP隐性平减指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.4%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 92.0 91.2
现况指数 103.5 103.0
预期指数 84.0 83.7
3月30日当周
3月30日(一)
1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.3% +0.3%
个人支出(较前月) +0.2% -0.2%
实质个人支出(较前月) -- +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.2%
1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 104.2
成屋待完成销售(较前月) -- +1.7% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 于春红)
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日
路透北京5月3日 - 中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净 投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借 贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月 ，短期资金面不容乐观。 华南一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是很紧呀，大行都不怎么出，最近一直都这 样，而且今天算上MLF的话，还是净回笼的。” 他并表示，由于5月是传统的缴款大月，且6月又面临半年末考核，所以预计未来两个月 资金面整体上不会有明显的改善；而且从央行姿态来看，为了配合金融去杠杆，央行只可能 进行局部的维稳，总体偏紧。 华东一银行交易员亦表示，“MLF没做有点意外，因为昨天有传（会做），不过早上看 到OMO放量，也基本猜到今天不会续了，只不过这样使得大家更谨慎了。” 中国央行公开市场昨日暂停一次后，今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，对 冲600亿元的到期规模后，单日净投放1,400亿元。不过今日还有2,300亿元的MLF到期，目前 未予