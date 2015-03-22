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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 07:16 BJT

《全球汇市》美元本周开局处于守势，美联储决议后的谨慎心态仍存

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0836 1.0820 +0.15 -10.42 1.2097

美元/日圆 120.04 120.03 +0.01 +0.30 119.68

欧元/日圆 130.05 129.87 +0.14 -10.17 144.78

美元/瑞郎 0.9776 0.9751 +0.26 -1.66 0.9941

英镑/美元 1.4958 1.4949 +0.06 -3.95 1.5573

美元/加元 1.2574 1.2548 +0.21 +8.23 1.1618

澳元/美元 0.7782 0.7766 +0.21 -4.73 0.8168

新西兰元/美元 0.7564 0.7565 -0.01 -2.99 0.7797

澳元/日圆 93.400 93.220 +0.19 -4.45 97.750

新西兰元/日圆 90.800 90.800 +0.00 -2.69 93.310

英镑/日圆 179.56 179.43 +0.07 -3.66 186.38

澳元/新西兰元 1.0281 1.0260 +0.20 -1.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/许娜/刘秀红；审校 徐文焰)
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