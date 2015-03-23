企业并购：中国化工将收购意大利倍耐力，出资规模可达71亿欧元

该报价将为每股15欧元，估值为71亿欧元(不包括倍耐力 截止2014年底的近10亿欧元净债务)。中国化工橡胶有限公司还希望将倍耐力私有化。

随着周五传出交易细节，倍耐力在米兰上市的股票升至25年高点，高于每股15欧元的收购报价，分析师因而认为股东在以该收购价出售持股前，还要再考虑一番。成立143年之久的倍耐力是全球第五大轮胎生产商。

据知情人士周五称，该交易也意味着俄罗斯国家石油公司(Rosneft)将削减对倍耐力的持股。Rosneft目前正因乌克兰危机而面临国际制裁，需要削减债务负担。

该收购协议有望使中国化工获得生产利润丰厚的高端轮胎所需的技术，也将有助于中国汽车业的发展。

至于倍耐力，该收购交易将帮助倍耐力更好地与米其林 和Continental 等规模更大的竞争对手展开竞争。

Camfin周日表示，倍耐力利润较低的卡车和工业橡胶业务可能会并入中化的上市子公司风神股份 ，从而使后者产量增长一倍。

新东家将为倍耐力物色一位新董事长，但Tronchetti Provera仍将担任执行长。Provera在与倍耐力创始家族的一位成员联姻后，自1986年开始为该公司效力。

中资公司之前还在意大利收购了电网公司Terna 和Snam 、涡轮制造商Ansaldo和豪华游艇制造商Ferretti 的股份。