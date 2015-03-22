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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 07:50 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月23日-3月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月23日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会(1400)。

巴黎--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在全球独立中心“后危机时代的新政策”会议上发表演讲(0815)。

蒙特内哥罗波德戈里察--欧洲央行执委科尔在庆祝蒙特内哥罗央行、欧盟执委会与欧洲央行合作计划完成的活动中发表演说(1000)。

纽约--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲(1530)。

3月24日(二)

伦敦--英国央行召开金融政策委员会会议。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加由“金融城之周”(City Week)主办的国际金融服务论坛，参与主题为“国际货币政策走向及其对全球经济复苏的影响”的小组讨论会(0905)，美国圣路易斯联储总裁布拉德参加同一小组讨论(1005)。

伦敦--“金融城之周”主办国际金融服务论坛(至3月26日)。发言嘉宾包括美国财政部副部长拉斯金、希腊财政部长瓦鲁法基斯等。

悉尼--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对澳洲经济学家就经济前景发表演说(0200)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加澳洲证券投资委员会(ASIC)2015年年度论坛小组讨论会(0450)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯参加瑞典国会金融委员会有关2014年货币政策的闭门听证会(1000)。

3月25日(三)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0300)。

赫尔辛基--欧洲央行成员与芬兰央行总裁利卡宁将就货币政策与全球经济召开记者会(0900)。

伦敦--欧洲央行执委普雷特参加国际金融服务论坛以“全球经济复苏--诸多部分组成的传说”为主题的小组讨论(1025)。

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就当前经济情况与货币政策发表演说(1030)。

加拿大基隆拿--加拿大央行副总裁连恩做报告，做为该行地区推广计划的一部份(1930)。

3月26日(四)

中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、前法国财长法兰、中国央行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller以及亚洲开发银行(ADB)副总裁Stephen Groff等人将出席。

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就货币政策发表演说(1700)。

法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就经济与货币政策发表公开演讲(0835)。

底特律--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加教育国际投资大会，谈论货币政策与经济前景(1300)。

伦敦--加拿大央行总裁波洛兹举行记者会(1445)。

3月27日(五)

旧金山--美联储主席叶伦在旧金山联储“货币政策新常态”会议上就货币政策问题发表讲话(1945)。

维也纳--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特就“英国货币政策相关问题”发表演说(0915)。

普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet在庆祝科索沃央行、欧盟执委会和欧洲央行合作项目完成的活动上发表讲话(1000)。

法兰克福--美联储副主席费舍尔在德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议上发表讲话，主题为“非银行金融业：问题和监管”(1030)。

伦敦--希腊财长瓦鲁法基斯从希腊政府角度就欧洲的未来发表讲话(1410)。

法兰克福--欧洲央行执委努伊出席德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议小组讨论(1430)。瑞典央行总裁英韦斯出席小组讨论。

3月30日(一)

美国石山--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (翻译 王颖； 审校 张荻)
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