《全球重要经济事件一览表》--3月23日-3月30日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月23日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会(1400)。
巴黎--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在全球独立中心“后危机时代的新政策”会议上发表演讲(0815)。
蒙特内哥罗波德戈里察--欧洲央行执委科尔在庆祝蒙特内哥罗央行、欧盟执委会与欧洲央行合作计划完成的活动中发表演说(1000)。
纽约--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲(1530)。
3月24日(二)
伦敦--英国央行召开金融政策委员会会议。
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加由“金融城之周”(City Week)主办的国际金融服务论坛，参与主题为“国际货币政策走向及其对全球经济复苏的影响”的小组讨论会(0905)，美国圣路易斯联储总裁布拉德参加同一小组讨论(1005)。
伦敦--“金融城之周”主办国际金融服务论坛(至3月26日)。发言嘉宾包括美国财政部副部长拉斯金、希腊财政部长瓦鲁法基斯等。
悉尼--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对澳洲经济学家就经济前景发表演说(0200)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加澳洲证券投资委员会(ASIC)2015年年度论坛小组讨论会(0450)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯参加瑞典国会金融委员会有关2014年货币政策的闭门听证会(1000)。
3月25日(三)
悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0300)。
赫尔辛基--欧洲央行成员与芬兰央行总裁利卡宁将就货币政策与全球经济召开记者会(0900)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特参加国际金融服务论坛以“全球经济复苏--诸多部分组成的传说”为主题的小组讨论(1025)。
伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就当前经济情况与货币政策发表演说(1030)。
加拿大基隆拿--加拿大央行副总裁连恩做报告，做为该行地区推广计划的一部份(1930)。
3月26日(四)
中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、前法国财长法兰、中国央行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller以及亚洲开发银行(ADB)副总裁Stephen Groff等人将出席。
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就货币政策发表演说(1700)。
法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就经济与货币政策发表公开演讲(0835)。
底特律--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加教育国际投资大会，谈论货币政策与经济前景(1300)。
伦敦--加拿大央行总裁波洛兹举行记者会(1445)。
3月27日(五)
旧金山--美联储主席叶伦在旧金山联储“货币政策新常态”会议上就货币政策问题发表讲话(1945)。
维也纳--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特就“英国货币政策相关问题”发表演说(0915)。
普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet在庆祝科索沃央行、欧盟执委会和欧洲央行合作项目完成的活动上发表讲话(1000)。
法兰克福--美联储副主席费舍尔在德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议上发表讲话，主题为“非银行金融业：问题和监管”(1030)。
伦敦--希腊财长瓦鲁法基斯从希腊政府角度就欧洲的未来发表讲话(1410)。
法兰克福--欧洲央行执委努伊出席德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议小组讨论(1430)。瑞典央行总裁英韦斯出席小组讨论。
3月30日(一)
美国石山--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (翻译 王颖； 审校 张荻)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日