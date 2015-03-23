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债券 | 2015年 3月 23日 星期一 08:07 BJT

南美金融：纽约法院授权花旗处理两笔阿根延债务支付

路透布宜诺斯艾利斯3月22日 - 花旗 称，美国一家法院的法官已授权该行处理两笔阿根廷债务支付，这可能缓解花旗与阿根廷的紧张关系。

作为一些阿根廷债券的保管行，花旗已被卷入阿根廷和一些纽约对冲基金的诉讼案中，这些对冲基金希望他们持有的阿根廷违约主权债券获得全额偿付。

美国曼哈顿联邦地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)裁定，这些对冲基金必须先获得全额偿付，然后才轮到接受债券大幅减计的大部分投资者。

然而，阿根廷政府威胁如果花旗拒绝处理对其他债券持有者的支付，将取消该行在该国的营业执照，这使花旗退出该国托管业务的计划出现变数。

不过纽约南区法庭周五的一项判决，可能会帮助找到解决办法。

花旗在声明中表示，法院已经明确规定，不会限制花旗完成处理债券支付的义务，这些以美元计价的阿根廷债券将在3月31日和6月30日到期。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
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