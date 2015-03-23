重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月16日-20日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计劲扬0.86%，创2008年以来的逾七年最大单周涨幅。市场解读到央行短期保持人民币汇率稳中偏强的意图，且美联储3月利率决议声明偏鸽派，美元升势暂歇后，此前在贸易顺差创出历史新高时持汇观望的企业开始集中结汇，而进口企业陷入观望，共同驱动本周人民币急升；但周五尾盘因美元多头逼空而回吐部分涨幅。

公开市场操作: --虽然中国央行公开市场当周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。

分析人士指出，面对仍不乐观的经济形势，国务院常务会议提出灵活有效运用货币政策工具，为政策的继续放松预留了充分空间；而随着外部压力稍显减缓，货币政策的施展空间加大，未来降准、降息、下调逆回购利率以及定向工具MLF等多种工具组合有望继续发力。

债市: --银行间市场现券本周表现谨慎，因资金价格未能如期回落，加之地方债务置换压力，机构不敢贸然介入。相对而言，央行下调公开市场逆回购利率，以及后半段七天回购的实质下行，则明显推低IRS。未来还要继续关注资金价格走势，以及政策动向。

票据: --中国票据市场当周转贴利率小幅波动，流动性整体仍属宽松格局，票据市场交易亦较为活跃；不过由于资金价格仍然偏高，票据利率向下动力依旧有限，未来是否有进一步下行空间仍看资金利率动向。

股市: --当周沪综指 收盘近七年首次站上3,600点，周涨幅7.3%创三个半月最佳单周表现。本周沪综指突破前高后连续拉涨，场内热点板块轮动加速，量能明显放大助推大盘连创新高，而成交热络再度激活投资者热情，市场多头气氛浓厚。周末中国证监会新闻发言人表示，近期中国股市的上涨有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。

期市: --本周沪铜震荡走跌1.87%，盘中最低报每吨41,120元，为逾一个月新低。受到强势美元压制以及中国春节过后需求回升缓慢，铜价一度跌至逾一个月跌点，但因预期美联储推迟升息以及一个铜矿生产受阻，铜价又小幅回升，但全周走势仍走弱。沪铜主力合约 周五收报每吨42,040元，上周为42,840元。