中国保险：“三马”投资的众安保险启动私募融资，拟2018年上市--报载

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海3月23日 - 据上海证券报周一报导，中国首家网络保险公司--众安保险正进行首轮融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，并计划于2018年上市。 众安保险的股东包括阿里巴巴 、腾讯 和中国平安 等，因这三家公司“掌门人”马云、马化腾和马明哲均姓马，业内俗称“三马”。
报导引述众安的融资推介材料称，众安保险的保单普遍“小而微”，通过对小微险种的开发，其投保客户数量得以迅速积累，互联网传播、自动化平台运营能力分别降低了其营销及运营成本，以至其在成立以后的第一个完整财年（2014年），就实现了7.4亿元人民币的保费收入、3,341万元的盈利。
在谈及估值和投资回报时，该材料将陆金所、蚂蚁金服和美国的Lending Club 作为众安保险的参考公司，并指出，“中国保险行业规模上相比美国、日本来看，未来发展空间巨大。众安保险创始股东实力强大，有强大的战略性资源，属互联网金融（保险）垂直细分龙头，回报应会高于平均水平。”
马云此前对媒体表示，阿里巴巴未在美上市的金融资产--蚂蚁金服计划将来在A股上市。而中国平安控股的互联网金融资产信息服务平台--陆金所近期完成约30亿元的私募融资，亦有意独立上市。
众安保险成立于2013年10月，注册资本金10亿元。阿里持股比例19.9%，为最大单一股东；腾讯和中国平安并列第二大股东，持股比例15%；其余六个创始股东中，还包括携程 等。业务范围涉及互联网交易直接相关的企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康及意外伤害保险等领域。
材料披露，众安保险的业务主要体现在电子商务、移动支付、互联网信用保证保险这三大方面，目前与阿里的三大平台（淘宝、聚划算、1688网站）有合作产品，分别是众乐宝、参聚险、1688保证金保险。其中，国内首个互联网保证金保险--“众乐宝”上线时间14个月，累计服务客户数量超过100万，渗透率25%。其余两款产品目前的渗透率较低。
除此之外，与另外“二马”及其他股东的合作模式，则仍在发掘探讨的阶段。如，腾讯的微信拥有保险潜在客户的关系链条，携程也拥有客户的所有信息，因此在航空、高铁、长途客车的险种方面有很大的合作空间。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日