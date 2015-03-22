中国保险：“三马”投资的众安保险启动私募融资，拟2018年上市--报载

路透上海3月23日 - 据上海证券报周一报导，中国首家网络保险公司--众安保险正进行首轮融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，并计划于2018年上市。 众安保险的股东包括阿里巴巴 、腾讯 和中国平安 等，因这三家公司“掌门人”马云、马化腾和马明哲均姓马，业内俗称“三马”。

报导引述众安的融资推介材料称，众安保险的保单普遍“小而微”，通过对小微险种的开发，其投保客户数量得以迅速积累，互联网传播、自动化平台运营能力分别降低了其营销及运营成本，以至其在成立以后的第一个完整财年（2014年），就实现了7.4亿元人民币的保费收入、3,341万元的盈利。

在谈及估值和投资回报时，该材料将陆金所、蚂蚁金服和美国的Lending Club 作为众安保险的参考公司，并指出，“中国保险行业规模上相比美国、日本来看，未来发展空间巨大。众安保险创始股东实力强大，有强大的战略性资源，属互联网金融（保险）垂直细分龙头，回报应会高于平均水平。”

马云此前对媒体表示，阿里巴巴未在美上市的金融资产--蚂蚁金服计划将来在A股上市。而中国平安控股的互联网金融资产信息服务平台--陆金所近期完成约30亿元的私募融资，亦有意独立上市。

众安保险成立于2013年10月，注册资本金10亿元。阿里持股比例19.9%，为最大单一股东；腾讯和中国平安并列第二大股东，持股比例15%；其余六个创始股东中，还包括携程 等。业务范围涉及互联网交易直接相关的企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康及意外伤害保险等领域。

材料披露，众安保险的业务主要体现在电子商务、移动支付、互联网信用保证保险这三大方面，目前与阿里的三大平台（淘宝、聚划算、1688网站）有合作产品，分别是众乐宝、参聚险、1688保证金保险。其中，国内首个互联网保证金保险--“众乐宝”上线时间14个月，累计服务客户数量超过100万，渗透率25%。其余两款产品目前的渗透率较低。