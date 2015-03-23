《中国报摘》--中国证券报3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
* 头版头条:
--中国股指上周迭创新高，积累大量获利盘，突破后的技术调整需求等都带来一定扰动，短期而言，市场整固风险正在积累。考虑到蓝筹板块轮动上涨，对资金消耗较大，不排除后市投资者加大对中小盘股配置力度。
* 其他:
--商务部部长高虎城表示，在新常态背景下，中国政府积极利用外资政策并没有改变。同时，外资依然看好中国。
--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示，要稳步推进资本项目可兑换，QDII2（合格境内个人投资者）正在研究，在不久的将来可以考虑放得更开。
--社科院财经战略研究院宏观经济形势季度分析报告称，中国经济延续去年四季度的下滑态势，预计今年一季度GDP(国内生产总值)增速下滑至6.85%左右，消费物价指数同比上涨1.2%左右。一季度经济下滑幅度较大，全年实现预期增长目标难度加大。
--内部下发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》显示，此轮电改将明确“三放开、一独立、一研究、三强化”的改革基本主线，重新定位电网职能，放开发售电市场，鼓励社会资本参与售电及增量配电业务，促进分布式电源发展。
--中国石化 2014年实现营业收入28,259.14亿元人民币，同比下降1.9%；当年实现净利474.3亿元，同比下降29.4%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。