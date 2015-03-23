《中国报摘》--中国证券报3月23日

* 头版头条:

--中国股指上周迭创新高，积累大量获利盘，突破后的技术调整需求等都带来一定扰动，短期而言，市场整固风险正在积累。考虑到蓝筹板块轮动上涨，对资金消耗较大，不排除后市投资者加大对中小盘股配置力度。

* 其他:

--商务部部长高虎城表示，在新常态背景下，中国政府积极利用外资政策并没有改变。同时，外资依然看好中国。

--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示，要稳步推进资本项目可兑换，QDII2（合格境内个人投资者）正在研究，在不久的将来可以考虑放得更开。

--社科院财经战略研究院宏观经济形势季度分析报告称，中国经济延续去年四季度的下滑态势，预计今年一季度GDP(国内生产总值)增速下滑至6.85%左右，消费物价指数同比上涨1.2%左右。一季度经济下滑幅度较大，全年实现预期增长目标难度加大。

--内部下发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》显示，此轮电改将明确“三放开、一独立、一研究、三强化”的改革基本主线，重新定位电网职能，放开发售电市场，鼓励社会资本参与售电及增量配电业务，促进分布式电源发展。