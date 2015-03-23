欧洲个股：德银预计因2010年韩国股市操纵案赔偿2.5亿欧元

路透法兰克福3月20日 - 德意志银行 表示，因被控在2010年操纵韩国股市，该银行可能将赔偿约2.50亿欧元(合2.70亿美元)，当时该案导致德意志银行被禁止从事交易活动六个月。

“诉讼仍在进行，一些裁决将在2015年出炉，”德意志银行在周五稍晚公布年报时称。

韩国金融服务委员会(FSC)裁定德意志银行操纵股市后，于2011年4月禁止德意志银行韩国当地经纪部门从事一些业务六个月。

FSC当时把五位德意志银行员工交给检方进行调查，因他们通过操纵股市使自己的衍生品部位不当获利450亿韩元(4,000万美元)。

德意志银行在2014年报中称，刑事审判在2012年1月开始，对德意志证券韩国公司和一位被起诉员工的裁决将在2015年做出。

另外德意志银行称，在韩国法院对德意志银行发起民事诉讼的各方，向其索赔本息约2.5亿欧元。(完)