欧洲个股：德银预计因2010年韩国股市操纵案赔偿2.5亿欧元

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透法兰克福3月20日 - 德意志银行 表示，因被控在2010年操纵韩国股市，该银行可能将赔偿约2.50亿欧元(合2.70亿美元)，当时该案导致德意志银行被禁止从事交易活动六个月。
“诉讼仍在进行，一些裁决将在2015年出炉，”德意志银行在周五稍晚公布年报时称。
韩国金融服务委员会(FSC)裁定德意志银行操纵股市后，于2011年4月禁止德意志银行韩国当地经纪部门从事一些业务六个月。
FSC当时把五位德意志银行员工交给检方进行调查，因他们通过操纵股市使自己的衍生品部位不当获利450亿韩元(4,000万美元)。
德意志银行在2014年报中称，刑事审判在2012年1月开始，对德意志证券韩国公司和一位被起诉员工的裁决将在2015年做出。
另外德意志银行称，在韩国法院对德意志银行发起民事诉讼的各方，向其索赔本息约2.5亿欧元。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。