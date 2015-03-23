《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月23日

*工商时报：

--去年台湾上市柜公司获利创高，台积电 等蓝筹企业股息也大方送，估计今年配息总额上看1.2兆(万亿)台币，超越2008年1.06兆，挑战史上新高；高股息也成推升台股上万点的关键。

--为化解破产危机，台湾高铁 董事长刘维琪昨日表示，高铁新财务改善方案本周出炉，除了优先全民释股外，将如期于明年第一季前推动高铁上市，为全台六万名小股东寻求解套之路。

--央行本周召开理监事会，外银总经研究部门一致认为，台湾货币政策不会也不必调整，目前官方利率预估会维持到第三季才会有新作法。澳盛银资深经济学家杨宇霆指出，台湾强健的经济增长前景，以及低通膨率，允许央行维持目前货币政策的立场；巴克莱则认为，美半导体设备订单出货值已达到五个月新高，接下来几个月的全球生产预估成长，对台湾经济非常有利。

*经济日报：

--供应链传出，台积电取得苹果 A9处理器代工订单大增，为此台积电近期加速设备采购进度，拟大幅扩增为苹果代工的16奈米FinFET（鳍式场效电晶体）制程产能，目前规划每月5万片，明年大增至9.7万片，增幅将近一倍。

--今年前两月原油进口金额为23.28亿美元，比去年衰退58.9%，油价大跌，原油进口金额跟着大幅萎缩，外汇银行外汇业务亦缩水，今年来原油进出口相关外汇业务大幅衰退30%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。