《台湾重要政经日程》--3月23日

=====================今日重要政经消息============================== 3/23(一) --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。 --14:30 和硕 投资人说明会。 --16:00 经济部公布2月工业生产年增率，前值为年增8.14%。 ===================================================================== 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 3/26(四) --预估17:00 台湾央行第一季理监事会议后记者会，宣布利率决定。 3/27(五) --两岸证券金融高峰论坛。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 4/7(二) --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。 4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 -------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)