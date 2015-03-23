亚洲金融：美国提议中国牵头的亚投行与世界银行展开合作--WSJ

该报援引美国财政部国际事务次长希茨(Nathan Sheets)的讲话称，“美国将欢迎能强化国际金融结构的新的多边机构。”

希茨告诉该报，与世界银行和亚洲开发银行等现有机构的共同融资计划可能帮助确保亚投行与现有机构互补，而不是竞争。

美国财政部没有立即对此作出评论。