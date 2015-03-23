亚洲金融：美国提议中国牵头的亚投行与世界银行展开合作--WSJ

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
该报援引美国财政部国际事务次长希茨(Nathan Sheets)的讲话称，“美国将欢迎能强化国际金融结构的新的多边机构。”
希茨告诉该报，与世界银行和亚洲开发银行等现有机构的共同融资计划可能帮助确保亚投行与现有机构互补，而不是竞争。
美国财政部没有立即对此作出评论。
美国的盟友日本、澳大利亚和韩国目前仍未就是否加入亚投行作出表态。国际货币基金组织(IMF)和亚洲开发银行的领导人周日在北京的会议上表示，他们正与亚投行进行会谈，或乐见与亚投行展开合作。(完) (编译 郑茵/秦德兴; 审校 许娜/杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。