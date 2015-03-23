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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:05 BJT

亚洲金融：美国提议中国牵头的亚投行与世界银行展开合作--WSJ

该报援引美国财政部国际事务次长希茨(Nathan Sheets)的讲话称，“美国将欢迎能强化国际金融结构的新的多边机构。”

希茨告诉该报，与世界银行和亚洲开发银行等现有机构的共同融资计划可能帮助确保亚投行与现有机构互补，而不是竞争。

美国财政部没有立即对此作出评论。

美国的盟友日本、澳大利亚和韩国目前仍未就是否加入亚投行作出表态。国际货币基金组织(IMF)和亚洲开发银行的领导人周日在北京的会议上表示，他们正与亚投行进行会谈，或乐见与亚投行展开合作。(完) (编译 郑茵/秦德兴; 审校 许娜/杜明霞)
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