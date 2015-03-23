《交易视点》台债长期利率走升趋势未变，关注发债计画--群益金鼎证券

路透台北3月23日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，短线上市场气氛稍稍舒缓，但长期利率走升与债市结构改变的议题未除，行情暂以区间看待，关注发债计画与周二的五年券标售。10年券区间预估在1.55-1.60%，五年券预估在1.00-1.06%。