《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

路透香港3月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7573港元 ) 美国股市周五上扬，道琼工业指数 收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点，Nasdaq指 数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元< .DXY>走软。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 136.670 0.69 15764 10.602 0.59 中国铝业 11.780 -1.34 13762 3.655 1.25 中国移动 63.720 -1.27 610811 98.859 0.52 中国人寿 64.130 1.20 48332 33.165 0.81 中石油 108.900 0.81 16874 8.448 0.93 中石化 80.260 1.71 493645 6.226 0.42 汇丰控股 43.560 2.33 3535768 67.582 1.70 中电信 64.350 -1.14 8888 4.992 0.84 中国联通 15.180 -0.72 119121 11.776 -0.04 兖州煤业 7.990 -0.37 28751 6.198 0.29 华能国际 47.280 -0.92 19817 9.169 1.32 南方航空 29.540 0.85 13856 4.583 -1.01 东方航空 26.780 1.63 9529 4.155 -0.12 中芯国际 4.100 -5.31 198086 0.636 -6.46 （完） (整理 梁慧仪)