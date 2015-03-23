《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7573港元 ) 美国股市周五上扬，道琼工业指数 收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点，Nasdaq指 数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元< .DXY>走软。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 136.670 0.69 15764 10.602 0.59 中国铝业 11.780 -1.34 13762 3.655 1.25 中国移动 63.720 -1.27 610811 98.859 0.52 中国人寿 64.130 1.20 48332 33.165 0.81 中石油 108.900 0.81 16874 8.448 0.93 中石化 80.260 1.71 493645 6.226 0.42 汇丰控股 43.560 2.33 3535768 67.582 1.70 中电信 64.350 -1.14 8888 4.992 0.84 中国联通 15.180 -0.72 119121 11.776 -0.04 兖州煤业 7.990 -0.37 28751 6.198 0.29 华能国际 47.280 -0.92 19817 9.169 1.32 南方航空 29.540 0.85 13856 4.583 -1.01 东方航空 26.780 1.63 9529 4.155 -0.12 中芯国际 4.100 -5.31 198086 0.636 -6.46 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。