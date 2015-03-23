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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

路透香港3月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较
.(1美元=7.7573港元 )
    
    美国股市周五上扬，道琼工业指数 收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点，Nasdaq指
数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元<
.DXY>走软。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       136.670    0.69      15764            10.602       0.59
 中国铝业                      11.780   -1.34      13762             3.655       1.25
 中国移动                      63.720   -1.27     610811            98.859       0.52
 中国人寿                      64.130    1.20      48332            33.165       0.81
 中石油                       108.900    0.81      16874             8.448       0.93
 中石化                        80.260    1.71     493645             6.226       0.42
 汇丰控股                      43.560    2.33    3535768            67.582       1.70
 中电信                        64.350   -1.14       8888             4.992       0.84
 中国联通                      15.180   -0.72     119121            11.776      -0.04
 兖州煤业                       7.990   -0.37      28751             6.198       0.29
 华能国际                      47.280   -0.92      19817             9.169       1.32
 南方航空                      29.540    0.85      13856             4.583      -1.01
 东方航空                      26.780    1.63       9529             4.155      -0.12
 中芯国际                       4.100   -5.31     198086             0.636      -6.46
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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