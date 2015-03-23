中国电力：新电改方案已内部下发，将有序放开竞争性环节电价--报载

路透上海3月23日 - 市场热议已久的中国新电力体制改革方案终于浮出水面。中国证券报周一报导，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已经内部下发；新电改方案明确了此轮电改的主线，即按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，

报导指出，此轮电改将明确“三放开、一独立、一研究、三强化”的改革基本主线，重新定位电网职能，放开发售电市场，鼓励社会资本参与售电及增量配电业务，促进分布式电源发展。

新电改方案提出，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，推进交易机构相对独立，继续深化对区域电网建设和适合中国国情的输配体制研究，进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。

报导称，此次改革后，电价将划分为发电价格、输配电价、售电价格，其中输配电价由政府单独核定，逐步过渡到“准许成本加合理收益”原则，分电压等级核定。分步实现发售电价格由市场形成，居民、农业、重要公用事业和公益性服务等用电继续执行政府定价。因此，此轮电改的变量主要是竞争性环节的发售电价格。

报导并称，售电侧改革则有望成为本轮改革的最大红利。售电侧市场化改革将允许五类企业成为新的售电主体，包括高新产业园区和经济开发区成立售电主体、社会资本投资组建售电主体、供水供气供热等公共事业公司、节能服务公司；以及发电企业都可以投资组建售电主体。

此外，方案将促进分布式电源发展的内容进行了单列，全面放开用户侧分布式电源市场。放开用户侧分布式电源建设，支持企业、机构、社区和家庭根据各自条件，因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气“热电冷”联产等各类分布式电源，准许接入各电压等级的配电网络和终端用电系统。

上海证券报同日报导则指出，国家发改委正在牵头制定多个配套细则，包括稳步推进电力改革工作、有序售用电计划、促进电力市场化交易、电力交易机构组建和运营办法、配售电业务准入和监管办法、售电侧体制改革、社会资本进入增量配电领域和输配电价核定办法等指导意见。