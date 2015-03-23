国际油市：美国原油期货下跌，受沙特石油部长言论打压

沙特阿拉伯石油部长欧那密周日表示，石油输出国组织(OPEC)不会独自承担支撑油价的责任，暗示该国决心承受油市下跌的压力。自去年6月以来，油价差不多腰斩。

“目前形势艰难。我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。

“OPEC产量目前占30%的市场份额，70%来自非OPEC国家...如果我们希望提振油价，大家都应出分力。”

不过，地缘政治问题持续不断，限制了石油市场的跌势。伊朗最高领导人周六对美国达成核协议的努力表示了不信任，尽管华盛顿及其盟友称取得实质性进展并呼吁德黑兰方面作出“艰难决定”。(完)

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