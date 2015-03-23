澳洲经济指标总览--3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月2日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差9.8 逆差5.03 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) +3% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月7日 (较前月) 1月 +0.4% +0.2% 就业市场(经季节调整) 4月16日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +1.56 -1.46 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.03 -3.09 失业率 6.3% 6.4% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。