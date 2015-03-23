《香港报摘》--经济日报3月23日

路透香港3月23日 -

**头版头条**

--基金部署次季资金配置之时，碰上美汇回软、内地宽松银根等利好消息，令港股初步料有望受惠资金流入，恒生指数 有望本周挑战24,700点。

**其他**

--人民银行行长周小川再挺股市，称在新常态下会考虑进一步加大资本市场发展力度。由于博鳌亚洲论坛本周举行，“一路一带”重大项目或将公布，加上两会后政策开始落实，资金持续流入，料短期沪指将震荡上行。

--香港财政司司长曾俊华表示，香港作为国际金融中心，在国家“一路一带”战略上有庞大的发展机会，也是本地贸易物流业开发新市场的重要时机。他正计划带商务团出访“一路一带”部分沿线国家，为开拓新市场做好准备。

--中资券商广发证券 今天起路演。市场消息指，不计超额配售权，最多集资280亿港元，为今年来最大新股。因估值较H股同业低，料国际配售受市场欢迎。（完）

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