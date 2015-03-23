《香港报摘》--经济日报3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月23日 -
**头版头条**
--基金部署次季资金配置之时，碰上美汇回软、内地宽松银根等利好消息，令港股初步料有望受惠资金流入，恒生指数 有望本周挑战24,700点。
**其他**
--人民银行行长周小川再挺股市，称在新常态下会考虑进一步加大资本市场发展力度。由于博鳌亚洲论坛本周举行，“一路一带”重大项目或将公布，加上两会后政策开始落实，资金持续流入，料短期沪指将震荡上行。
--香港财政司司长曾俊华表示，香港作为国际金融中心，在国家“一路一带”战略上有庞大的发展机会，也是本地贸易物流业开发新市场的重要时机。他正计划带商务团出访“一路一带”部分沿线国家，为开拓新市场做好准备。
--中资券商广发证券 今天起路演。市场消息指，不计超额配售权，最多集资280亿港元，为今年来最大新股。因估值较H股同业低，料国际配售受市场欢迎。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽；审校 梁慧仪/张喜良)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。