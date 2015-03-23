中国个股：广发证券计划在香港发行股份，融资至多36亿美元--IFR

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月21日 - 汤森路透旗下IFR周六援引知情人士的话报导，中国券商广发证券股份有限公司 计划通过在香港发行股份融资至多279亿港元(合36亿美元)。
IFR称，这家深圳上市公司将发行14.8亿股股份，发行指导价区间为每股15.65-18.85港元。
IFR还称，该交易已吸引了17家投资者总计19亿美元的基石投资。累计定单询价将从周一开始，定价将于3月31日进行。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。