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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:11 BJT

中国个股：广发证券计划在香港发行股份，融资至多36亿美元--IFR

路透香港3月21日 - 汤森路透旗下IFR周六援引知情人士的话报导，中国券商广发证券股份有限公司 计划通过在香港发行股份融资至多279亿港元(合36亿美元)。

IFR称，这家深圳上市公司将发行14.8亿股股份，发行指导价区间为每股15.65-18.85港元。

IFR还称，该交易已吸引了17家投资者总计19亿美元的基石投资。累计定单询价将从周一开始，定价将于3月31日进行。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
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