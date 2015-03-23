《中国重要政经日程》--3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
==========================今日重要政经日程==========================
3/23（周一）
--国务委员杨洁篪将于3月23至24日赴印度举行中印边界问题特别代表第18次会晤并访问印度。
==========================近期重要政经日程==========================
3/25（周三）
--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。
3/26（周四）
--博鳌亚洲论坛2015年年会于3月26日-29日在海南省博鳌召开，国家主席习近平将出席年会开幕式。
--第九届中国私募基金高峰论坛于3月26-28日在深圳召开。
3/28(周六)
--“第五届中国小额信贷机构联席会年会”定于28日-29日在北京召开，并发布《2014中国小额信贷机构竞争力发展报告》及《中国小额贷款公司社会责任报告》。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。