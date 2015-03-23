《交易视点》台债观察发债计划，是否减少长券发行量--元大宝来证

路透台北3月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，因宽松政策盛行及美债相对收益较高之下，美国公债仍维持一定需求得以支撑公债殖利率，加上Fed下调未来经济预测，使得美债殖利率在一日反弹又出现下滑，终场指标10年期公债 收在1.93%，与前一交易日殖利率下滑4.6基点。

本周将有新一季公债发行计画公布及央行理监事会议将举行，观察国库署是否调整长天期发行量减少截标情况发生，而周二也将进行本年度首次五年券标售，预计若美债10年殖利率能维持在目前水准不向上突破2.0%整数关卡，则有利于标售状况，在目前水准公债以区间偏多操作为主。预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6 在1.00-1.10%。(完) (整理 董永年; 审校 毕晓雯)