亚洲金融：亚投行意向创始成员国将超35个，中方欢迎北美、欧洲等的合作

路透北京3月23日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）多边临时秘书处秘书长金立群估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。并欢迎北美、欧洲和其他地区的金融机构和投资者一起合作，共享亚洲地区发展的收获。

金立群在中国发展高层论坛2015年年会上称，亚投行的核心理念是精干、廉洁、绿色，将对腐败实行零容忍度，并致力于促进发展绿色经济和低碳经济。

亚投行是一个多边开发金融机构。中方倡导建立亚投行，目的是为了尽可能满足亚洲地区基础设施融资需求巨大的客观需要。

近期新西兰、英国、德国、法国、意大利、卢森堡、瑞士等域外（亚洲地区以外）国家纷纷表态参与亚投行。

而作为亚投行第一大股东，金立群透露，在美国、日本等部分大国没有参与亚投行之前，为了保证股本金达到一定的规模，中国的出资额可以最高达到50%，以便使亚投行能够如期开张运行。但在今后，随着更多国家的参与，中国将会单方面的稀释自己的股份。

根据亚洲开发银行(ADB)的测算，从现在到2020年，亚洲地区每年的基础设施投资需求将达到7,300亿美元。然而世界银行、亚洲开发银行等现有的国际多边机构都没有办法满足这个资金的需求。

金立群表示，由于基础设施投资的资金需求量大，实施的周期很长，收入流不确定等因素，让私人投资者大量投资于基础设施的项目是有难度的。在他看来，亚洲地区不缺资金，缺的只是融资机制，因此需要一个专门的基础设施投融资平台，以充分利用本地区充裕的储蓄。

金立群强调，亚投行对世界银行、亚行是一个补充，而不是替代，是对现有国际金融秩序的完善和推进，而不是颠覆。

“第一大股东的地位不是特权，而是责任，是担当。中国不会以老大自居，而是平等待人，有时好商量，尽量以达成一致的方式决策，而不是靠投票权决定。”金立群称。