中港股业绩：中石化去年净利倒退三成，且料今年首季净利降至近盈亏平衡

路透香港3月23日 - 受累去年第四季油价＂断崖式＂下跌，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 去年第四季度出现亏损，全年净利按年则倒退近三成；公司并预警今年首季净利润同比将大幅下降，预计将处于盈亏平衡点附近。

截至去年底止全年，中石化的净利为464.66亿元人民币；按路透计算其去年第四季度净亏损为53.32亿元。

＂2014年第四季度以来，国际原油价格出现断崖式下跌，今年第一季度仍处于低位，本公司原油实现价格大幅下滑，炼油和成品油销售业务消化高成本原油、成品油库存，导致公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，预计将处于盈亏平衡点附近。＂中石化称。

公司表示，去年优化项目和投资，全年资本支出1,546.40亿元，比年初计划压缩4.2%。2015年公司计划资本支出1,359亿元，其中，油田板块资本支出人民币682亿元。

中石化预计，今年国际油价将继续维持疲软态势，国内成品油市场需求将保持稳定增长，结构进一步调整，国内主要化工产品需求将稳步增长。

去年全年中石化的油气当量产量为4.8022亿桶，同比增长8.4%。公司今年计划境内生产原油3亿桶，境外4,800万桶；计划生产天然气8,863亿立方英尺；加工原油2.43亿吨，生产成品油1.52亿吨。（完）

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