《香港报摘》--信报3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月23日 -
**头版头条**
--机场管理局行政总裁林天福引述顾问报告表示，机场第三跑道落成后有望提升本地生产总值4%至5%，带来4,500亿港元额外经济效益，创造逾10万个新职位。但长春社理事黎广德对此表示质疑，并说在最坏情况下，＂三跑＂造成整体社会损失可超过5,600亿港元，认为负担风险过高，应该搁置。
**其他**
--港股重推收市竞价时段的谘询将于4月10日截止，证券商普遍认为5%波幅限制太大，10个金融业协会已向港交所 提出建议，将波幅限制收窄至2%。
--大昌行 行政总裁叶满堂称，数年来4S店增速太快，行业明显供过于求，过去开新4S店两年能达收支平衡，如今需要三年。但去年起汽车经销商为保利润向车企施压，车企考虑到自身利益，制订销售目标归于理性并愿意配合经销商，预料今年溢利率可提升。
--泰凌医药 成功转型，去年全年扭亏为盈。主席吴铁表示，公司早前与国药 合资成立上海鑫合医药，或获中外基金注资，三至五年内可独立上市。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽； 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。