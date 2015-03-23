《香港报摘》--信报3月23日

路透香港3月23日 -

**头版头条**

--机场管理局行政总裁林天福引述顾问报告表示，机场第三跑道落成后有望提升本地生产总值4%至5%，带来4,500亿港元额外经济效益，创造逾10万个新职位。但长春社理事黎广德对此表示质疑，并说在最坏情况下，＂三跑＂造成整体社会损失可超过5,600亿港元，认为负担风险过高，应该搁置。

**其他**

--港股重推收市竞价时段的谘询将于4月10日截止，证券商普遍认为5%波幅限制太大，10个金融业协会已向港交所 提出建议，将波幅限制收窄至2%。

--大昌行 行政总裁叶满堂称，数年来4S店增速太快，行业明显供过于求，过去开新4S店两年能达收支平衡，如今需要三年。但去年起汽车经销商为保利润向车企施压，车企考虑到自身利益，制订销售目标归于理性并愿意配合经销商，预料今年溢利率可提升。

--泰凌医药 成功转型，去年全年扭亏为盈。主席吴铁表示，公司早前与国药 合资成立上海鑫合医药，或获中外基金注资，三至五年内可独立上市。（完）

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