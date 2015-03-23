我的钢铁网：3月20日中国主要港口铁矿石库存统计

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下内容节选自3月20日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,919万吨，环比上周五统计数据降109万吨；同口径库存9,503万吨；其中澳矿5,112万吨，巴西1,699万吨，贸易矿3,094万吨，精粉537万吨，球团312万吨，块矿1,121万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,043万吨，环比上周小增4.6%。(完)
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路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。