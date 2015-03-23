永安期货：中国期指多头主动加仓，期指短线仍可能冲高

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

最近，期指走出八连阳，主力合约突破前期振荡区间，上周五收盘报3919点，周涨幅8.18%。总持仓量上周一创出259514手的历史新高后下降至237953手，为春节后首次回落至24万手下方，资金小幅流出。成交持仓比由5.01大幅上升至7.43，量增仓减说明随着期指连续上涨，市场心态趋于谨慎。

具体持仓数据显示，离场资金为空头，多头主动加仓。前二十名主力席位IF1504合约多单增加3042手，空单减少3336手，净空持仓由高点1.9万手下降至1.3万手。股指期货总净空持仓回落至2.5万手，多空的分歧主要集中在IF1504合约上。(完)

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