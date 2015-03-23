金瑞期货：铜价大涨带动上期有色金属指数短线走强，受益于美元跌势

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数绝地反击，全周上涨1.3%，最终报收于2499，创近11周高点。成分商品则涨跌互现、强弱有别，铜、铝、锌分别上涨1.38%、1.68%和0.89%，而铅则周线收阴，下跌0.28%。技术面来看，周五夜盘大涨使指数强势站上60日均线，均线系统得到修复，日线和周线MACD金叉也印证了短线的强势。
虽然中国两会闭幕后政策处于空窗期，同时现货市场开工迟缓、复苏乏力，但上期有色金属指数仍然领涨全球主要商品指数，其中周五夜盘大涨3.1%更是创下今年以来单个交易时段的最大涨幅。从全球市场来看，鸽派的FOMC会议决议将成为近期大宗商品走势的重要分水岭，美元指数在3月16日冲破100大关后便扭头向下，上周五美元大跌再次点燃了全球大宗商品的反弹浪潮，我们认为，美元指数短线振荡走弱应为大概率事件，后市大宗商品仍存在反弹空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。