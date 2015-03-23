永安期货：郑商所易盛农期指数低位运行，市场观望情绪渐起

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

上周初易盛农期指数继续走低，市场活跃度有所减弱。周中易盛农期指数在1045点附近徘徊，周线走出三连阴的格局。截至3月20日，易盛农期指数报收于1044.62点，周跌幅为1.37%。

易盛农期指数低位运行主要受到周中油脂油料及软商品价格调整的影响，在下游需求偏淡，市场观望情绪渐起的背景下，短期内易盛农期指数将继续低迷，1040点的支撑将受到严峻考验。(完)

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