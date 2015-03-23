永安期货：郑商所易盛农期指数低位运行，市场观望情绪渐起

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
上周初易盛农期指数继续走低，市场活跃度有所减弱。周中易盛农期指数在1045点附近徘徊，周线走出三连阴的格局。截至3月20日，易盛农期指数报收于1044.62点，周跌幅为1.37%。
易盛农期指数低位运行主要受到周中油脂油料及软商品价格调整的影响，在下游需求偏淡，市场观望情绪渐起的背景下，短期内易盛农期指数将继续低迷，1040点的支撑将受到严峻考验。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。