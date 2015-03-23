国泰君安期货：大连棕榈油期价将继续承压，市场供应压力加大

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
3月中旬，在美元指数强势破百、原油连续下跌的冲击下，CBOT豆油价格、BMD毛棕油价格均创下近两个月新低。受外盘低迷影响，国内油脂品种展开一轮跌势，其中棕榈油主力合约1509最低下探至4536元/吨，接近2008年的低点4450元/吨。笔者认为，由于棕榈油进入增产周期，需求依旧低迷，后市棕榈油价格将继续承压。
根据USDA3月供需报告，2014/2015年度全球植物油产量1.7565亿吨，较2月预估下调4万吨。其中豆油产量下调7万吨至4737万吨，而棕榈油产量则维持6244万吨不变。从年度产量调整来看，棕榈油在油脂品种中并不占优。从棕榈油主产国月度产量来看，2月马来西亚棕榈油产量约112.16万吨，环比降幅3.37%，同比降幅12.09%，创下近48个月以来最低月度产量，至此本轮棕榈油减产周期结束，3月开始进入增产周期。另外，由于2月SOI（南方涛动指数）为0.6%，结束了连续8个月为负的阶段，厄尔尼诺现象预计转弱，从而天气忧虑对于棕榈油价格的支撑将减弱。笔者认为，随着棕榈油增产周期的到来，以及厄尔尼诺现象的减弱，棕榈油供应端开始逐步扩张，对于价格将产生压制。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。