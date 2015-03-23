国泰君安期货：大连棕榈油期价将继续承压，市场供应压力加大

根据USDA3月供需报告，2014/2015年度全球植物油产量1.7565亿吨，较2月预估下调4万吨。其中豆油产量下调7万吨至4737万吨，而棕榈油产量则维持6244万吨不变。从年度产量调整来看，棕榈油在油脂品种中并不占优。从棕榈油主产国月度产量来看，2月马来西亚棕榈油产量约112.16万吨，环比降幅3.37%，同比降幅12.09%，创下近48个月以来最低月度产量，至此本轮棕榈油减产周期结束，3月开始进入增产周期。另外，由于2月SOI（南方涛动指数）为0.6%，结束了连续8个月为负的阶段，厄尔尼诺现象预计转弱，从而天气忧虑对于棕榈油价格的支撑将减弱。笔者认为，随着棕榈油增产周期的到来，以及厄尔尼诺现象的减弱，棕榈油供应端开始逐步扩张，对于价格将产生压制。(完)