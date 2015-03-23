宝城期货：大商所焦煤期货主力合约创新低，后市将继续寻底

与日俱增的环保压力令国内钢厂在春节后复产积极性明显下降，粗钢产量继续回落预示着未来焦炭需求增长空间受到抑制。消费旺季预期落空导致上周国内焦炭期货承压下行，再创新低，主力1505合约陷入跌跌不休的模式。笔者认为，在用钢行业经济增速回落、环保压力再度增大以及钢厂经营环境恶化这三座“空头”大山持续压制之下，预计后期焦炭还将继续寻底，全年颓势之状难以扭转。