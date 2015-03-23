宝城期货：大商所焦煤期货主力合约创新低，后市将继续寻底

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
与日俱增的环保压力令国内钢厂在春节后复产积极性明显下降，粗钢产量继续回落预示着未来焦炭需求增长空间受到抑制。消费旺季预期落空导致上周国内焦炭期货承压下行，再创新低，主力1505合约陷入跌跌不休的模式。笔者认为，在用钢行业经济增速回落、环保压力再度增大以及钢厂经营环境恶化这三座“空头”大山持续压制之下，预计后期焦炭还将继续寻底，全年颓势之状难以扭转。
上周国内焦炭现货市场接连走低，期货主力1505合约跌破前期低点，再创上市以来新低。随着负面经济数据持续恶化，钢企需求空间陷入萎缩，焦炭行业降价潮会愈演愈烈。负重三座“空头”大山，今年需求旺季预期恐将落空，焦炭期价寻底旅途依旧漫长。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。