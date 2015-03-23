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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:21 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月23日

**上海证券报**

--一份融资推介材料显示，阿里巴巴 董事长马云参股的互联网保险企业--众安保险，正进行首轮融资，认购对象倾向于私募机构，并计划于2018年上市。

--据悉，温州将启动新一轮金融改革，届时会以《关于进一步深化温州金融综合改革试验区建设的意见》的形式发布。

--近日，南华期货子公司南华美国，正式成为芝加哥商业交易所活跃清算会员，成为首家获得此资格的中资期货公司。

**第一财经日报**

--业内人士透露，在监管层收紧伞型信托等通道后，券商、期货公司资管，以及专户基金产品，正成为银行理财资金进入股市的新通道，后者杠杆比例在5倍左右。

--停牌两个月的华侨城A 发布一份80亿元人民币定增方案。所募资金将用于收购母公司所持相关公司股权，投资深圳华侨城西北角两个地块等项目，以及偿还债务。

**金融时报**

--数据显示，截至上周五(20日)，在全国股份转让系统(新三板)挂牌的公司超过2,000家，无限售股票323.24亿股，总市值近8,200亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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