《中国报摘》--其他报纸重要消息3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
**上海证券报**
--一份融资推介材料显示，阿里巴巴 董事长马云参股的互联网保险企业--众安保险，正进行首轮融资，认购对象倾向于私募机构，并计划于2018年上市。
--据悉，温州将启动新一轮金融改革，届时会以《关于进一步深化温州金融综合改革试验区建设的意见》的形式发布。
--近日，南华期货子公司南华美国，正式成为芝加哥商业交易所活跃清算会员，成为首家获得此资格的中资期货公司。
**第一财经日报**
--业内人士透露，在监管层收紧伞型信托等通道后，券商、期货公司资管，以及专户基金产品，正成为银行理财资金进入股市的新通道，后者杠杆比例在5倍左右。
--停牌两个月的华侨城A 发布一份80亿元人民币定增方案。所募资金将用于收购母公司所持相关公司股权，投资深圳华侨城西北角两个地块等项目，以及偿还债务。
**金融时报**
--数据显示，截至上周五(20日)，在全国股份转让系统(新三板)挂牌的公司超过2,000家，无限售股票323.24亿股，总市值近8,200亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。