港报财经评论：强美元不变，投资要应变--信报3月23日

强美元不变，投资要应变/ 习广思

上周联储局对息口的温和言论，令环球股市回升，美股的中型、小型及纳斯特指数再破顶。今年美国加20%厘息已在市场预期之内。美汇指数虽然升破100后守不住而回吐，但这并不意味美元升势已尽，更大可能是整固后再升，暂时未见有什么新因素可扭转美元的中长期升势，超买只会令美汇指数稍作调整。“息魔”与美元这对孖宝，仍为市场带来甚多炒作机会。

美汇指数过去35年来经历过3次大升浪，第一次是1980年6月至1985年3月，这波大升市是因1979年沃尔克接掌联储局后大幅加息，压抑当时高企的通胀率，结果通胀由1981年的13.5%急降至1983年的3.2%，美国的实质利率吸引环球资金流入。美汇指数急升，直至1985年美国经济真的顶不住了，经常账赤字严重，最终美国打政治牌，1995年与英德法日签订广场协议，令美元贬值，日圆及马克大升，美元这波升势亦告终。

第二次美元大升市是由1995年7月至2002年2月，主要是美国经济强劲，生产力在科网发展下得到改善，科技业发展如日方中，美国政府的财政更由亏转盈；加上期间曾出现亚洲金融风暴，美元成为避险天堂，这波升浪直至科技股爆破后才告终。至于今次的升浪，皆因美国是最早走出金融海啸阴霾的经济体，当欧日及其他国家仍在不断量宽或减息之际，联储局已开始盘算加息周期何时开始，欧日经济可能还要一两年才可走出阴霾，美元的相对优势因而较为明显，美国的财政及经常赤字亦不断改善，出口企业盈利虽然因强美元而受压，但影响仍未算太大。

此外，美股三大指数创新高或接近新高，未见有资金大举撤离的风险。政治上，美国政府对过去大半年的美元强势也没有多大怨言。所以，没有什么因素令美元牛市告终，短期可能会有些回吐，因为盘路太集中买美元沽欧罗或其他货币。然而，欧罗要转势谈何容易，望着去年中以来的下跌线，50天移动平均线是甚大阻力，目前处于1.1235水平。美元强势，对香港经济影响甚大，香港经济甚倚重服务及货物出口，近几季已见旅游及相关零售业放缓。(B01)

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加息周期前，美元难急回/ 苏子

虽然美国联储局主席耶伦上周在议息后的记招上露出鸽派口风，令市场深信加息时间“一定”不会在6月份──即使已在措辞上剔除了“耐性”的字眼。但大家要留意，耶伦在去年初接棒主席一职时，已被前主席贝南奇“提示”过，联储局的“真正老板”其实是国会。

而今年1月开始，一直支持加息的共和党在国会上已成功取得控制权，占尽优势，因此，国会此老板已是共和党，该党利用国会给政治压力耶伦要提前加息的诱因一定会发生；加上明年为美国大选年，金融及货币政策将成为共和民主两党正面交锋时的重要筹码，故耶伦要在加息问题上完全取决于经济的好坏，不受政治因素影响，看来有一定难度。再加上目前联储局内的官员亦已归边支持加息，耶伦在上周四在记招上的鸽派口风极可能只是“做戏”而已，她心里其实早已决定按原定计划行事，即在剔除了“耐性”的措辞字眼后，美国将正式在今年6月份进入加息周期。

在投机炒作的世界里，永远是政治因素重要过经济因素，既然目前美国的政治环境有利联储局提早在6月份宣布加息，看来投资者已不应再被美国的短期经济数据结果的好坏影响对美息走势的判断。始终要加还是要加，而且联储局不会只是加一至两次息便终止加息周期，如此欠缺公信力。因此，以较长期周期来看，6月或9月加息的分别其实并不大，既然如此，联储局倒不如按照原定计划在6月份加息才是“正路”的做法。

至于汇市，由于不论联储局是否提早加息，始终加息预期这炒作因素仍然存在，因此，一直受此因素支持的美元，其走势只会是有短期调整，在美国正式踏入加息周期前，肯定不会出现逆转性的回落。因此，投资者现阶段的入市策略极简单，便是在美元调整时，趁低买入美元，沽出非美元货币，特别是欧罗。由于黄金ETF的持仓在上周五经过上周三的轻微增加1.79吨后再一次减少，并且更大幅减少5.37吨，使得持仓自3月2日的771.25吨，显着减少至目前只有744.4吨，幅度达到3.4%。此情况令笔者担心，美元稍后一旦完成调整并重拾升浪，金价势必跌破去年的1131美元低位。(B12)