港报财经评论：大细价绩优股，选平保通达--经济日报3月21日

恒指昨收报24375点，回调0.4%，大市成交额达1,161亿港元。下周进入结算前，恒指表现料会略为反覆，市场资金充裕，紧贴绩优股或可减低波动影响。看平保 走势，与腾讯 如出一辙，藉佳绩突破1月以来的上落区，平保昨突破89港元之高位阻力，若以上落区突破量度升幅计算，约至98人民币左右，昨收92.1人民币，升4.1%，有余未尽。年初以来，已强调内险股的佳绩预期，综合保险数据及A股去年表现，其实不难预测2014年度盘数，只是市场对业绩的反应会否锦上添花，往往要看当时资金面。在当前市场资金面充裕下，顺势一推变得易如反掌。 平保去年度总收入达5,300亿人民币，按年增长26%；录得纯利约393亿人民币，增长39.5%，每股收益4.93人民币。另按每10股转增10股，即变相拆细。股价都直指近100人民币大关，来一招变相拆细，降低散户入场门槛，又是妙计。近周A股又爆升，上证及创业板股屡创新高，股场中的投资回报于今年首季还可望持续提升，加上中国内地推动保险业改革，资本市场多层次发展亦利保险股，平保中期前景仍透彻。 国策上，据国务院早前公布的保险业“国十条”指出，保险业应是社会保障体系的重要支柱。政府定下了具体目标，保险渗透率在2020年达到5%，保险密度在2020年达到3,500人民币/人。按银河国际假设论，中国内地2014至2020年实际GDP和通胀率的年均复合增长率如分别为6.5%和2.5%，那么保费的年均复合增长率将是17.1%。今年开局，平保的保险业务数据也是理想。总计，今年1至2月，四个保险业务子公司的累计未经审保费收入，分别为寿险，财产险，健康险和年金，合计达到逾953亿人民币，同比增长20.6%。(B04)

中国内地股市反覆上升，国企指数只能靠稳，维持上证综合指数今年目标4,400点；而浙江沪杭甬 今年底或分拆证券业务，有可能成为股价催化剂。A股昨日早段偏软，午后才止跌回升，沪、深两市成交额增至1.2万亿人民币，可惜对国企指数未能带来太大支持，国指全日只升34点或0.3%，收报12,156点，成交额增加至约230亿人民币，但只有44%主板H股可以随大市上升；而红筹指数则跌13点或0.3%，收报4,457点，成交额增加至96亿人民币。 虽然A股上升，但料A股短期上升空间或止于10%，因为沪深300指数由2007年高位5,891点跌至2008年低位1,606点，以0.5倍反弹为3,751点，沪深300指数今年初刚好受制这水平而要在高位整固，近日突破这水平，如按0.618倍反弹为4,254点，或会是指数短期阻力所在，以昨日收市3,892点计算，如升至该水平，潜在上升空间逾9%。 上证昨日收市3,617点，由2007年高位6,124点跌至2008年低位1,664点，以黄金比率之一的0.382倍反弹计算为3,368点，又是今年初的阻力所在，近日升破这阻力后，以0.5倍反弹为3,894点，故这水平或会为上证下一个阻力位，如升至这阻力位的潜在上升空间不足8%。但上证如以0.618倍反弹则为4,420点，跟今年目标4,400点不谋而合。由于未见中国内地会出现重大利淡因素，故维持上证4,400点的目标。 虽然看好A股，但证券股近日的反弹力度似乎差少少，一直预期会分拆业务的沪杭甬，媒体透露其拟于今年底或明年初分拆浙商证券，憧憬分拆会成为沪杭甬股价升破10元的催化剂之一。而沪杭甬去年收入按年增长15%，至90.5亿人民币，盈利约23.5亿元，每股盈利0.54元，每股末期息0.265元，半年息率约3.7厘，如连同中期股息，则全年息率约4.5厘。(B05)