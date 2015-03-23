港报社评：讨论＂三跑＂不应舍本逐末--星岛日报3月23日

机场第三条跑道兴建与否的问题，终于获行政会议通过，跨出了落实的重要一步。虽然如此，前面仍然荆棘满途，一批环保人士、学者以至退休高官，纷纷站出来振振有词喝止，但他们提出的论据，并没有对准议题的要点——＂三跑＂对香港未来经济发展的重要性，而集中于一些运作上的技术问题，如深圳是否开放空域等，令人觉得舍本逐末，为阻而阻。

香港与广东的空域问题，因涉及两地政府及航空＂利益＂，毋疑有一定复杂性，需进一步研究，但并非没法克服。

据本报获得的消息，香港三跑正式立项之后，中央民航局将对两地的空域安排进行协调，相信可解决难题，让香港未来飞机升降量达到增长目标。

对这个问题，有一点必须先了解清楚，就是中央对香港兴建三跑持支持态度，让香港保持国际航空枢纽地位，在这大方针下，相信中央会适当处理和分配港粤的＂航空利益＂，＂空墙＂改之不难。

兴建三跑另一个困难，是要为1,400多亿港元建费融资。机管局提出向市场发行债券，及未来10年不派息保留利润，向离港的本地与外地旅客征收机场建设费。对后者，一般市民反应较大，因为大多数消费者都不会愿意＂羊毛出自羊身上＂，实可理解。机管局总裁林道福昨天表示对此可再研究，例如长短程客收费不一样等，显示这措施变动空间颇大。相信机管局为了争取公众支持三跑，最后可能将征费大大降低，因为以其盈利前景，举债融资纵使加码，也绝无问题。

反对人士认为，提高现时跑道的效率，就不用兴建三跑。这说法欠缺长远目光。现时机场两条跑道每小时最高升降量是68架次，许多旅客都体验过飞机在跑道苦等起飞，及在空中盘旋等降落的情况，按过去10年的增长幅度，2年后就达极限，要再提高容量，是＂不可能任务＂。

据估计，若这计画被阻延一年，将要多花70亿港元以上，届时建造费将大大高于1,400亿港元，还未计机场饱和给经济发展带来的损失。

令人痛心的是，反对建设没有甚么成本，但香港却要付出巨大代价。(A06)