港报社评：无尽海水可化淡，中港矛盾亦淡化--信报3月23日

香港水务署曾经是傲视国际的创新科技先锋，很可惜随着1985年位于屯门乐安排的＂小榄海水化淡厂＂停产关闭，水务署的创新功能戛然而止，往后的一切彷佛就是围绕着＂购买东江水＂而团团转。

东江水是香港人日常生活的必需品，可是近年来问题陆续浮现，首先是售价愈来愈贵，其次是水源不断污染，再者则是中港矛盾日益尖锐，过度依赖东江水往往被转化为一道政治议题。

财政司司长曾俊华在2013年的《财政预算案》提及，由于内地淡水资源有限，因此政府准备在将军澳兴建海水化淡厂，希望获得另一淡水来源，减低对东江水的依赖。2014年3月，曾俊华再在其网志进一步阐述，因着逆渗透海水化淡技术的迅速发展，生产成本相应下降，每立方米成本价由上世纪70年代中约35元，下降至现时约12元，虽然仍较其他水源略高，但大致上已经可以接受。所谓逆渗透，讲的是把浓度较高的海水加压，通过渗透膜变成淡水，没有必要燃烧大量能源，成本得以大幅减省。

围绕东江水的问题，近年引发陆陆续续的民间怨气，昨天世界善用食水日，就有团体到旺角洗衣街水务署办事处抗议，不满政府没有向内地争取控制购买东江水的成本及供水量，平均每年满泻近3,000万立方米食水，累计浪费7亿元公帑。由此可见，海水化淡不失为解决问题的发展方向，有机会纾缓当中的矛盾。

弹丸之地的香港没有什么天然资源，惟独是浪奔浪流的海水无穷无尽，若能以低成本转化成淡水，实在是无量功德，并且有机会在海水化淡之余，同时把中港矛盾稍稍淡化。(A02)