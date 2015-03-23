港报社评：三跑争议，显后占中三矛盾--经济日报3月23日

兴建机场第三跑道已刻不容缓，惟社会上争议声仍大。个中反映是后占中时代的施政寸步难行，港府民信低落、行政立法关系恶劣、发展空转等三大矛盾若再不纾缓，香港难望前进。

三跑事关香港航空枢纽地位及经济竞争力，愈迟建愈不利，惟要争取民意支持恐不易，尤其后占中各方关系撕裂，三跑正凸显更为恶化的三大深层矛盾。

其一，机管局总裁林天福指要信政府，但现届港府最缺的正是民信。对建制来说，港府民信、民望低迷，主因之一是反对派抹黑，惟港府近年不少施政，不论在政策厘定以至回应民疑，确屡失民心。

其二，即使建制派当中，亦有声音指三跑方案绕过立会，进一步损害行政立法关系。平情而论，立会效率日低，泛民更实行不合作运动，三跑要经立会审批势费时失事，港府绕过立会并非全不可理解。

港府近期施政每有权宜行事，避开立会监察，除三跑外，如创科局不获立会通过，便另设创新及科技顾问一职等。市民对行政立法关系对立，感到无奈，对港府另辟蹊径，亦非全然反对，惟长此下去，既失民意监察、行政立法关系更恶劣，民怨恐亦日盛。

其三，近年香港基建缓慢落后。各种基建延宕有不同因素，其中一个主因，是保育争议，对此，香港应是寻求平衡，而非牺牲发展，徒陷空转。香港实不堪再蹉跎，三跑纵可强硬上马，但香港其他软硬件发展项目，以至民生经济政策呢？上述三大矛盾在后占中年代更为恶化，港府、政党与市民都有责任，实需痛定思痛，不再持斗争心态，而是在再大困难下，亦要以民生为念，务实改善。(A12)