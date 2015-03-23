港报社评：中国创立亚投行是多边共赢之举--文汇报3月23日

国务院副总理张高丽昨日在中国发展高层论坛致辞，指亚洲基础设施投资银行会依照国际接纳的规则运作，希望释除外界疑虑。实际上，亚投行侧重于基础设施建设，而现有的世界银行、亚洲开发银行等多边开发银行则强调以减贫为主要宗旨，两者是互补而非竞争关系。

亚投行吸引多个美国盟友表态加入，引起美国不满。有舆论认为，中国此举被视为挑战美国主导的国际金融秩序，美国因此对亚投行抱有戒心。无庸讳言，亚投行的成立触动了美国和日本的神经，两国采取了对抗的政治行动，并在亚洲国家中进行了范围和力度都不小的政治博弈。

对于中国而言，亚投行是一个合作共赢的平台。走合作共赢之路，就要寻求不同利益攸关方的最大公约数，采取开放和包容心态，推进各领域、多层面、全方位合作，形成非排他性的合作关系与合作机制。亚投行的设立，是要解决亚洲基础设施建设上的融资缺口。中国欢迎有意愿的国家尽快决定加入亚投行，成为创始成员国。3月12日以来，英国、德国、法国、意大利、卢森堡、瑞士等欧洲国家陆续向中方正式提出加入亚投行的申请，如获同意，意向创始成员国数量将增至33个，凸显国际上对这一多边共赢之举的信任不断增强。

从历史经验看，包括亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行在内的区域性多边开发银行的设立，不仅没有削弱世界银行等现有多边开发银行的影响力，而且增强了多边开发性金融的整体力量，更有力地推动了全球经济的发展。亚投行与现有多边开发银行是互补而非竞争关系，中国将一如既往支持现有多边开发银行。

中国在坚持走和平发展道路的同时，一直在开拓合作共赢的国际关系新路。尤其是十八大以来，中国高举和平、发展、合作、共赢的外交旗帜，寻求与别国命运与共、机遇共享、梦想契合、发展对接、文明交融、互联互通，在全球治理中发挥建设性作用，所有这些方面都体现合作共赢的精神，都包含国际关系理念与实践的创新。由中国牵头设立的亚投行，正是合作共赢国际关系理念与实践的创新。(A04)