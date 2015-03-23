瑞典金融：随着降息加剧汇率战，瑞典面临房产泡沫风险

在明年初涉及全国约三分之一人口的薪资谈判敲定前，眼下让瑞典央行紧张的是长期通胀预期的下降。如果工会和企业老板同意仅小幅加薪，则通缩情景就会自我实现。

瑞典前财政部长柏格(Anders Borg)表示，瑞典央行在低通胀问题上的迟钝反应意味着，该央行将很难承受克朗走强。在低利率环境下，经济迅速增长可能会带来资产泡沫，尤其是房地产泡沫。

Nordics RBS的首席分析师Par Magnusson说：“现在通胀预期正在下降，因此他们(瑞典央行)不得不采取一切措施。你怎么才能解决这个问题呢？向出口行业承诺你会压低克朗...这旨在向雇主发出信号：相信我们，加工资吧，我们会承诺压低克朗。”

“这将是一个极为艰巨的任务，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的首席经济学家Robert Bergqvist表示，“欧洲央行和瑞典央行之间的战争是非常不平等的。”

如果降息不能奏效，瑞典还有其他工具可用，包括汇市干预或增加债券购买规模。很多交易员预计，若克朗再度升值，瑞典央行将采取更多行动。

“我认为如果他们(瑞典央行)扩大资产购买规模，则能打赢这场战争，”荷兰国际集团(ING)驻伦敦的外汇策略师Petr Krpata说。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 王丽鑫/杜明霞)