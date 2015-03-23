瑞典金融：随着降息加剧汇率战，瑞典面临房产泡沫风险

标题新闻：惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
在明年初涉及全国约三分之一人口的薪资谈判敲定前，眼下让瑞典央行紧张的是长期通胀预期的下降。如果工会和企业老板同意仅小幅加薪，则通缩情景就会自我实现。
瑞典前财政部长柏格(Anders Borg)表示，瑞典央行在低通胀问题上的迟钝反应意味着，该央行将很难承受克朗走强。在低利率环境下，经济迅速增长可能会带来资产泡沫，尤其是房地产泡沫。
Nordics RBS的首席分析师Par Magnusson说：“现在通胀预期正在下降，因此他们(瑞典央行)不得不采取一切措施。你怎么才能解决这个问题呢？向出口行业承诺你会压低克朗...这旨在向雇主发出信号：相信我们，加工资吧，我们会承诺压低克朗。”
“这将是一个极为艰巨的任务，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的首席经济学家Robert Bergqvist表示，“欧洲央行和瑞典央行之间的战争是非常不平等的。”
如果降息不能奏效，瑞典还有其他工具可用，包括汇市干预或增加债券购买规模。很多交易员预计，若克朗再度升值，瑞典央行将采取更多行动。
“我认为如果他们(瑞典央行)扩大资产购买规模，则能打赢这场战争，”荷兰国际集团(ING)驻伦敦的外汇策略师Petr Krpata说。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 王丽鑫/杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)