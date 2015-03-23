《中国债券市场每日交易备忘》--3月23日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制 度改革，推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和 生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。 --中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包 括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币 的框架来审视和修改《外汇管理条例》。 --中国财政部部长楼继伟周日表示，考虑到经济下行压力，政府财税优惠政策要区分不 同情况分类加以处理，并把握好节奏和火候。此外要划拨部分国有资产补充社保缺口，以此 作为降低社保费率的条件。 --中国国家发展和改革委员会副主任何立峰表示，“一带一路”战略构想的内涵之一就 是打造现代版的互联互通，而基础设施是基础，应作为优先发展领域。 --美国奥巴马政府目前提议，中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)可 以同世界银行等西方发展组织进行合作。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次