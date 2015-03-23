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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月23日

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    --3/24      汇丰制造业PMI初值                    3月
    --3/27      规模以上工业企业利润               1-2月
    --3/31      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）      2014年四季度
                中国货物和服务贸易                   2月          
    
      
    --中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制
度改革，推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和
生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。 
    --中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包
括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币
的框架来审视和修改《外汇管理条例》。 
    --中国财政部部长楼继伟周日表示，考虑到经济下行压力，政府财税优惠政策要区分不
同情况分类加以处理，并把握好节奏和火候。此外要划拨部分国有资产补充社保缺口，以此
作为降低社保费率的条件。 
    --中国国家发展和改革委员会副主任何立峰表示，“一带一路”战略构想的内涵之一就
是打造现代版的互联互通，而基础设施是基础，应作为优先发展领域。 
    --美国奥巴马政府目前提议，中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)可
以同世界银行等西方发展组织进行合作。 (完)           
    
    
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