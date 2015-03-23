《香港报摘》--其他报纸重要消息3月23日

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透香港3月23日 -
*明报：
--近日反自由行和水货客的争端表面上暂时平息，但有内地大型旅行社指，近半个月跟团来港人数急挫逾三成，迫使旅行社大幅调减团费，连向来被视为＂王牌行程＂的迪士尼团亦要劈价三成。
*苹果日报：
--受政府收紧按揭影响，令部分买家采取观望态度，楼市交投气氛转淡，加上将军澳新盘推售，二手市场吹淡风。过去两天十大屋苑，七个捧蛋收场。虽然交投量下降，造价却持续向上，元朗细价楼之一的原筑，一个两房单位以创新高价沽出。
*东方日报
--裕元集团 截至去年底止全年纯利3.31亿美元，按年跌23.86%，派末期息0.8港元。年内纯利下降主要受制造及零售业务成本上升及非经常性经营亏损所致。
*文汇报
--重庆银行 宣布，去年净利润28.27亿元人民币，同比增长21.4%，主要得益于生息资产规模稳定增长。期内该行实现净利息收入62.32亿元人民币，同比增加20.3%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 刘雅丽； 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。