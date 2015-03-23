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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 10:06 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月23日

路透香港3月23日 -

*明报：

--近日反自由行和水货客的争端表面上暂时平息，但有内地大型旅行社指，近半个月跟团来港人数急挫逾三成，迫使旅行社大幅调减团费，连向来被视为＂王牌行程＂的迪士尼团亦要劈价三成。

*苹果日报：

--受政府收紧按揭影响，令部分买家采取观望态度，楼市交投气氛转淡，加上将军澳新盘推售，二手市场吹淡风。过去两天十大屋苑，七个捧蛋收场。虽然交投量下降，造价却持续向上，元朗细价楼之一的原筑，一个两房单位以创新高价沽出。

*东方日报

--裕元集团 截至去年底止全年纯利3.31亿美元，按年跌23.86%，派末期息0.8港元。年内纯利下降主要受制造及零售业务成本上升及非经常性经营亏损所致。

*文汇报

--重庆银行 宣布，去年净利润28.27亿元人民币，同比增长21.4%，主要得益于生息资产规模稳定增长。期内该行实现净利息收入62.32亿元人民币，同比增加20.3%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 刘雅丽； 审校　梁慧仪/曾祥进)
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