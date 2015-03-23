金属期市：伦铜上涨，因美国升息预期放缓且技术指标发出买盘信号

美元周一在亚洲市场开局处于守势，由于美联储发表偏于温和的政策指引，市场在过去几个交易日走势波动，给美元的强势地位带来疑云。

中国央行行长周小川周日表示，若采取过度宽松的货币政策，则可能破坏中国的结构性改革；并承诺放宽资本管制以帮助实现人民币可自由兑换。

中国国务院副总理张高丽周日表示，今年中国经济下行压力有所加大，“但缓中有稳，缓中也有亮点”，就业、服务业等发展较快较好。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至3月17日当周，对冲基金和基金经理人增持期铜净多仓至逾六个月高位。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化