金属期市：伦铜上涨，因美国升息预期放缓且技术指标发出买盘信号

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
美元周一在亚洲市场开局处于守势，由于美联储发表偏于温和的政策指引，市场在过去几个交易日走势波动，给美元的强势地位带来疑云。
中国央行行长周小川周日表示，若采取过度宽松的货币政策，则可能破坏中国的结构性改革；并承诺放宽资本管制以帮助实现人民币可自由兑换。
中国国务院副总理张高丽周日表示，今年中国经济下行压力有所加大，“但缓中有稳，缓中也有亮点”，就业、服务业等发展较快较好。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至3月17日当周，对冲基金和基金经理人增持期铜净多仓至逾六个月高位。(完)
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(编译 李爽/王兴亚；审校 许娜/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。