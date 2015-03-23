亚洲金融：IMF和ADB领导人表示支持中国牵头成立的亚投行

路透北京3月22日 - 国际货币基金组织(IMF)和亚洲开发银行(ADB)周日向中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)给予重要支持。亚投行这一机构已经获得越来越多的认可，也让美国感到担心。

IMF和ADB领导人在北京出席一个会议时表示，他们正在洽谈或者很乐于洽谈与亚投行的合作。亚投行注册资本为500亿美元，主要为中国出资，一些人将其视为现有国际金融组织的竞争对手。

中国财政部长楼继伟周六对中央人民广播电台表示，约有27个国家已经签署加入亚投行。该行将为发展中国家提供项目贷款，并定于2015年底开张运行。

西方国家起初对亚投行持反对态度，但在英国本月表示加入后，法国、德国和意大利也迅速跟上，反对阵营部分瓦解。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群周日在会议上表示，在3月31日截止期限之前，至少还会有八个国家可能加入。

IMF总裁拉加德周日表示，该组织将“乐于”同亚投行合作。

楼继伟和ADB总裁中尾武彦会上表示，双方就可能开展的合作进行了讨论。楼继伟补充说，讨论中也谈到用什么样的标准。(完)