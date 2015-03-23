重发-国际油市：油价亚洲早盘跌约1%，沙特称不会独自减产

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
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路透新加坡3月23日 - 原油价格周一在亚洲早盘跌约1%，沙特周末表示不会单方减产以支撑油价。
自从油价2014年6月开始下跌以来，许多分析师都预期石油输出国组织(OPEC)中的最大产油国沙特会减少产量。
但沙特迄今选择维持产量不变以保护自己的市场份额。
“我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”沙特石油部长欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。
“OPEC产量目前占30%的市场份额，70%来自非OPEC国家...如果我们希望提振油价，大家都应出分力。”
0123 GMT，布兰特原油 下跌0.53美元，报每桶54.79美元，美国原油 则下滑0.58美元，报每桶45.99美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。