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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:48 BJT

重发-国际油市：油价亚洲早盘跌约1%，沙特称不会独自减产

(重发以删除多余代码)

路透新加坡3月23日 - 原油价格周一在亚洲早盘跌约1%，沙特周末表示不会单方减产以支撑油价。

自从油价2014年6月开始下跌以来，许多分析师都预期石油输出国组织(OPEC)中的最大产油国沙特会减少产量。

但沙特迄今选择维持产量不变以保护自己的市场份额。

“我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”沙特石油部长欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。

“OPEC产量目前占30%的市场份额，70%来自非OPEC国家...如果我们希望提振油价，大家都应出分力。”

0123 GMT，布兰特原油 下跌0.53美元，报每桶54.79美元，美国原油 则下滑0.58美元，报每桶45.99美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)
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