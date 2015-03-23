重发-国际油市：油价亚洲早盘跌约1%，沙特称不会独自减产

路透新加坡3月23日 - 原油价格周一在亚洲早盘跌约1%，沙特周末表示不会单方减产以支撑油价。

但沙特迄今选择维持产量不变以保护自己的市场份额。

“我们已经尽力，虽然召开了会议，但并没有成功，因为非OPEC国家坚持让OPEC担负重任，我们予以拒绝，”沙特石油部长欧那密在利雅得参加能源会议间隙对记者表示。