《汇市简讯》欧元/美元及欧元/日圆处于守势，测试下档

0126GMT * 欧元/美元、欧元/日圆以及美元/日圆测试下档 * 欧元/日圆回到小时线一目均衡云区129.09-97区间，持平的一目均 衡基准线切入位129.71被穿破 * 支撑位于云区底部，逐步上升的100小时移动均线切入位129.04 * 一目均衡转换线日线切入位129.29仍存在一些支撑 * 交叉盘疲弱，帮助推动欧元/美元挫跌，在1.0800存在有些买单， 成交淡静 * 欧元/美元高位在稍早所及的1.0883，大量期权在1.0850到期构成 阻力？ (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 张涛)