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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元及欧元/日圆处于守势，测试下档

0126GMT
    
    * 欧元/美元、欧元/日圆以及美元/日圆测试下档
    * 欧元/日圆回到小时线一目均衡云区129.09-97区间，持平的一目均
衡基准线切入位129.71被穿破
    * 支撑位于云区底部，逐步上升的100小时移动均线切入位129.04
    * 一目均衡转换线日线切入位129.29仍存在一些支撑
    * 交叉盘疲弱，帮助推动欧元/美元挫跌，在1.0800存在有些买单，
成交淡静
    * 欧元/美元高位在稍早所及的1.0883，大量期权在1.0850到期构成
阻力？
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)
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