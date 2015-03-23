《交易视点》中国转债供求紧张料进一步强化，持有中待轮动机会--中金

路透上海3月23日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，短期看，转债供求紧张难改甚至将进一步随着股市的上涨而强化，而股市虽然短期震荡风险提升，但趋势不改，市场风格也较此前更为均衡、热点频出，持有中等待轮动机会是较好选择。

只不过，高估值和短期股市波动风险仍值得警惕，加之进出冲击成本，追涨容易造成“赢者诅咒”。简言之，后续来看，仍有余温，但又将进入难操作阶段，追涨的性价比渐淡，持有中关注个券兑现节奏。过高的估值是确定性因素，而股市上涨和涨幅是变量，转债仍明显不如精选个股。

此前的节奏上，我们在1月12日曾提示短期风险，2月9日转为尝试低吸博弈春节和两会行情，其后行情持续时间和力度较预期更强。在大类资产当中，我们认同3月份中金转债调查（《预期稍回暖，但难有坦途》）中的看法，转债品种在债券子类品种中短期性价比仍最高。

我们在上周《股仍有所依，板块更均衡》中表达了短期正面的看法，但实际表现比我们预计的更为强劲。高估值仍削弱了转债品种的配置价值，“终点难惊喜，过程不放弃”的中期判断不改，适度波段与个券配置相结合。

**市场回顾**

上周打新资金解冻，增量资金入市踊跃，推动股指连续上扬，突破09年股指高点，全A指数创下历史新高，日成交量也放大到万亿之上。

上证综指当周累计涨幅达7.2%，受益“互联网+”主题的计算机、通信以及在周五暴涨的券商股涨幅居前，航空航运等也在油价和业绩预期推动下上演飙升行情，而银行和石油石化相对低迷。创业板则出现小波折，但同样有7%的累计涨幅，概念板块亦不乏热点。

转债跟随正股走高，同时估值拉升再现，个券全线上涨，转债指数当周累计上涨5.65%，年初至今回报也由负转正。

上周，转债指数年初至今回报在上周终于收复失地，达到了2%。转债市场一度又现估值和正股双轮驱动，正股上涨的过程当中，估值抬升的迹象也十分明显。

我们在此前曾多次总结转债品种的四个回报驱动力：正股、估值、条款、债底，此外回购融资提供杠杆操作能力。而转债整体估值的驱动因素又由如下因素主导：股市及正股预期、狭义的供求关系、条款、机会成本，个券还受正股弹性、规模等因素的影响。

在当前市场环境下，条款和债底对估值的影响已经可以忽略。因此，所谓的转债弹性可以分为两部分：股市预期（股指突破初期）和供求严重失衡引发的估值弹性；另一个是转债对股价本身的股票弹性。

从去年以来的经历看，估值上涨多发生在股指突破关键点位上涨之时，偶尔源于正股下跌快于转债导致估值被动提升。此外，去年底到今年初，市场普遍预期转债稀缺性将上升，加上转债基金遭遇大量申购（及转债基金B档分拆套利）时，估值也曾大幅持续上升。

**近期走势分析**

上周初，转债估值抬升的背后什么？供求失衡是根本，股指实现突破后预期好转是触发剂，来自纯债的机会成本降低是辅助因素。

转债纷纷转股并大幅萎缩之后，加上未来一段时间仍难有转债发行（补年报+即便拿到批文距离实际发行也有一个月左右时间），而随着股市的上涨且持续，又将加速转债赎回，加重筹码稀缺的程度。

转债市场已经俨然是“拍卖市场”，只有通过估值的高企才能实现供求的出清。股指突破09年以来高点之后，股市乐观热情骤然升温。持有者惜售，需求端稍有增持就带来估值的剧烈波动，这也与近日量跌价涨相对应。

后半周为何估值又有所萎缩？我们在3月18日（上周三）提醒投资者“即将再次进入弱弹性、难操作阶段”，其后估值出现了一定的负贡献。

我们在去年《莫以轻阴便拟归》曾归纳稀缺时代路线图，稀缺加剧+股市上涨=双轮驱动的美好时光，估值透支之后马上进入弹性下降阶段。这一思路仍然有效，由于稀缺性的存在，市场乐观预期很快在转债价格和估值当中得以体现，其后的正股和股市上涨仅仅是验证预期的过程，股价上涨对转债价格的刺激大大降低，转债对正股的弹性也就相应下降。

其中，至少有两个因素制约估值的持续扩张：1、赎回条款约束对进入赎回期品种存在抑制作用。以冠城、浙能、民生等进入赎回期品种而言，除非股市在未来两个月出现持续拉升，否则根据历史经验，当前的绝对价位再次（与年初情况相似）基本透支赎回预期。而目前平价溢价率在15-20%不等，如果假设股指涨幅接近，已经透支股市4200点以上的预期，不低于当前市场的主流预期；2、短期来看，股市8连阳之后，投资者对股市短期震荡加剧甚至回踩确认突破的担心也会升温，从而抑制追涨意愿。

未来将不少进入赎回期的个券将进入高估值“验证期”，正股弹性将大为降低。整体而言，转债估值仍很高，无需赘述已经是牛市预期，也享受了很高的稀缺性溢价，中期走势的关键在于高估值能否得到正股走势的验证。

对进入赎回期的品种，绝对价位接近甚至超过150元以上，估值提升的难度将大为增加。因为，从以往经验看，由于赎回触发线在130元附近，转债触发赎回时的价格多在150元附近。

考虑到估值对股指预期的透支，4,000点的股市点位预期已经很难再给估值带来大的刺激。只有市场有更高的预期时，加上溢价率有所收缩才能激发新的估值驱动。而且随着时间推移，个券赎回压力更大，估值已经越来越难通过预期来驱动。

如果真的是超级牛市呢？由于赎回条款的存在，转债只关注赎回前的股市表现，转股后，牛市、熊市已经无关。反过来，从正股弹性来看，对于进入赎回期的品种，由于溢价率和绝对价位较高，加上股市持续攀升后的恐高情绪，转债对正股弹性大大降低。加上进出的冲击成本，这对投资者操作难度将带一定的挑战，持有价值仍在，但又将进入难操作、慎追涨的阶段。

**股市判断**

增量资金入场叠加情绪驱动，短期随时可能有震荡，但中期宽幅震荡上行趋势不改，板块方面从相对均衡到逐步关注小盘股风险。近日股市快速攀升的背后最关键因素在于资金面，巨量打新资金回流，场外资金在春节口口相传效应下蜂拥而至，融资融券规模也重新加速攀升，我们在上周对此均有所提及。

而基本面上看，尾部风险担忧不大，房地产等预期有所好转。3月15日李克强总理举行记者会上提到“运用政策的回旋余地还比较大，工具箱里的工具还比较多”，政府对经济“托底”等能力仍很强，尾部风险发生概率不大。而深圳房价上涨、房地产政策调整预期升温，大宗商品价格反弹，亚投行成员国扩大等都引发市场对基本面转机的憧憬。

情绪方面，股市赚钱效益显现，央行及证监会分别在不同场合表态支持股市上涨，加上改革的推进，逐步推动市场进入亢奋状态。

我们认为，资金流入阶段性高峰可能正在过去，但赚钱效应下，仍有余波。而基本面仍不明朗，业绩期对高估值小盘品种仍是个不小的挑战。中期震荡上行的慢牛趋势暂未改变，但持续拉升后短期震荡的风险有所提高，杠杆操作的广泛运用导致中期宽幅震荡难免。业绩期（高估值的alpha品种）、经济最低迷时期（beta品种）、IPO节奏等仍是可能给市场带来扰动的风险点。

板块方面，我们上周判断市场风格将更为均衡，得到验证。后续来看，证监会肯定股市上涨的合理性，但提示局部高估值风险，加上中证500指数期货推出带来做空机制，高估值小盘股将开始面临业绩期等诸多考验，主题机会最容易吸引眼球、仍将风起云涌，低估值品种存在补涨可能。

**个券点评**

个券方面，转债基金没有更多选择，仍建议以无赎回压力品种做底仓（主要是宝钢EB和新券，避免存量继续萎缩后面临不足最低仓位的困境），股票仓位打满，其他仓位持有为主兼顾小波段。

对其他投资者，核心品种仍持有，边际上关注补涨板块和主题性板块，前者包括民生等，后者包括地产转债、受益于自贸区概念的深机、一路一带概念的电气、电改的浙能、有色的洛钼等品种。股市波动加大背景下，加上转债进入高位阶段，对转债流动性的要求提升。

此外，近期如下个券投资者关注较多：

1、民生转债：关注点在于低估值板块补涨机会，加之转债流动性好。我们此前曾建议130元增持，140元以上不追涨转为关注兑现机会。该转债绝对价位相对尚可，但溢价率已经不低，存在博行业补涨可能，适当提高目标价位到145-150元区间。

2、宝钢EB：为何溢价率如此高？熊市思维下，可交换债估值应更低，毕竟公司无促转股意愿。但牛市当中更，由于无赎回条款，却是转债基金的必备底仓品种。鉴于保险股仍存在空间，转债稀缺性甚至将提升，仍建议持有为主，但除非刚性配置资金，经过近期上涨，追涨意义已经不大。

3、洛钼转债：由于溢价率相对其他新券低、正股强势、暂无赎回压力，仍是不少投资者关注的重点品种。但上周溢价率已经再次回到20%水平，对追涨意愿有所抑制。

4、歌华与吉视转债：我们之前低估了其涨幅，上周提示吉视有一定的替代价值。从市值和题材发酵的角度看，能持股的投资者可以继续持有歌华，吉视已经基本到位，继续追涨性价比降低。

5、深机转债：行业反转叠加自贸区等概念，赎回触发条款相对苛刻，是之前的重点关注品种，但150以上开始面临压力。

6、深燃转债：中期正股仍有机会，但由于赎回渐近，转债对正股稀释率较高，投资者应开始积极把握兑现机会。

热点个券：电气转债：业绩略好于预期，关注一路一带概念发酵。估值在上周继续提升，本周开始不再建议追涨，继续少量配置。

齐峰转债：业绩保持高速稳定增长，转债已经进入赎回期，鉴于流动性不佳且小盘股风险增大，关注逢高派现机会。

齐翔转债：年报发布，关注产品价格后期走势，转债、正股仍处于停牌中，期待复盘之后的补涨机会。

深机转债：有望建设廉价航站楼，产量指标维持快速增长。该转债基本面有反转，赎回条款相对苛刻，目前基本达到目标位，150元以上关注兑现机会。

地产类转债：房地产政策宽松仍可期待，加上粤津闽自贸区挂牌在即，正股小机会可期。其中，自贸区概念可能给格力转债带来小机会，而冠城已经进入赎回倒计时，建议开始逐步兑现获利。

浙能转债：电改方案有望下发，转债仍是流动性较强的Beta品种，加上尚未进入赎回期，暂持有为主。

条款跟踪：进入倒计时的转债增多至7只，恒丰、深燃最快在未来一两周内触发赎回条款且对正股抛压稍大。(完)