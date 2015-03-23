中国热股：营口港早盘跌逾4%，董事长因严重违纪违法被纪委调查

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透上海3月23日 - 中国大型港口企业--营口港 周一早盘下跌逾4%，其董事长因严重违纪违法已被纪委调查。
开盘13分钟，该股报5.39元人民币，跌0.18元或3.23%，开盘价为5.30元，跌4.85%。
中共中央纪律检查委员会网站刊登消息称，经辽宁省委批准，营口港务集团有限公司董事长、党委书记高宝玉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。高宝玉同时兼任上市公司营口港的董事长。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。