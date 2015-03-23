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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 09:52 BJT

中国热股：营口港早盘跌逾4%，董事长因严重违纪违法被纪委调查

路透上海3月23日 - 中国大型港口企业--营口港 周一早盘下跌逾4%，其董事长因严重违纪违法已被纪委调查。

开盘13分钟，该股报5.39元人民币，跌0.18元或3.23%，开盘价为5.30元，跌4.85%。

中共中央纪律检查委员会网站刊登消息称，经辽宁省委批准，营口港务集团有限公司董事长、党委书记高宝玉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。高宝玉同时兼任上市公司营口港的董事长。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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