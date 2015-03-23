中国债市动态：现券收益率及IRS反弹，资金面量价背向而驰引谨慎情绪

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透上海3月23日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率小幅反弹，IRS(利率互换)上行幅度稍大。交易员表示，尽管回购利率 早盘继续随开盘价明显走低，但资金供给较上周略显收敛，股市连续上涨吸引资金流出或是主因，这也引发债市谨慎情绪有所抬头。
他们并表示，市场仍寄望于央行动作指引下一步交易方向，周二央行会否再次调降逆回购利率值得关注。不过此前现券走势已透支了较多的宽松预期，即使逆回购价跌，但操作量若无大幅增加，预计也不会对债市买需产生明显提振。
上海一股份制银行交易员称，早盘金融债抛压较重，股市的高回报对债市投资需求形成挤压，“资金没上周那么松了，可能都卖债买股票去了。”
华东一农商行交易员也认为，权益类资产向好吸引了大量资金，抑制债券的配置需求，不过不少机构寄望于央行宽松政策的落地，博弈之下现券收益率反弹空间亦受限。至于下一步走势，还需密切关注资金面的信号。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求。而上周公开市场七天期逆回购时隔两周后再度下调10个基点(bp)。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期中国股市的上涨有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 为3.9090%/3.87%，上日尾盘为3.88%/3.86%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.000元，较上日结算价跌0.13元，或0.13%；10年期国债期货主力9月合约 早盘收报97.000元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。