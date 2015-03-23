中国债市动态：现券收益率及IRS反弹，资金面量价背向而驰引谨慎情绪

路透上海3月23日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率小幅反弹，IRS(利率互换)上行幅度稍大。交易员表示，尽管回购利率 早盘继续随开盘价明显走低，但资金供给较上周略显收敛，股市连续上涨吸引资金流出或是主因，这也引发债市谨慎情绪有所抬头。

他们并表示，市场仍寄望于央行动作指引下一步交易方向，周二央行会否再次调降逆回购利率值得关注。不过此前现券走势已透支了较多的宽松预期，即使逆回购价跌，但操作量若无大幅增加，预计也不会对债市买需产生明显提振。

上海一股份制银行交易员称，早盘金融债抛压较重，股市的高回报对债市投资需求形成挤压，“资金没上周那么松了，可能都卖债买股票去了。”

华东一农商行交易员也认为，权益类资产向好吸引了大量资金，抑制债券的配置需求，不过不少机构寄望于央行宽松政策的落地，博弈之下现券收益率反弹空间亦受限。至于下一步走势，还需密切关注资金面的信号。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求。而上周公开市场七天期逆回购时隔两周后再度下调10个基点(bp)。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期中国股市的上涨有其必然性和合理性，但在目前经济下行压力较大、部分股票估值较高、杠杆资金较活跃的情况下，投资者仍需要注意市场风险。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 为3.9090%/3.87%，上日尾盘为3.88%/3.86%。