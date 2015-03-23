台湾债市：五年债殖利率盘初小跌，观望发债计划及104/6标售

路透台北3月23日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周一盘初小跌，受美债走势偏多带动。不过交易员指出，市场观望下午将公布的第二季发债计划以及明日104/6标售结果，令殖利率不脱区间整理格局。

他们表示，至上周五，104/6空单未平仓量仍持续增加至164亿台币，多方认为资金宽松、银行有较大补券需求；空方认为殖利率已下滑不少，且美国终究将升息。多空势力料将高度对峙至标售为止。

〞空单太高，可能是殖利率下太多了，但短钱充斥，多方应该略胜一筹。〞一位大型银行台债交易主管说。

美国公债收益率上周五下滑，但仍高于近期触及的数周低点，因美国和欧洲央行的货币政策宽松，促使交易商恢复对美国公债的买盘，上日许多交易商对美国公债获利了结。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.015-1.035%

* 10年公债104/05 ：1.55-1.57%

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