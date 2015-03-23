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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 10:11 BJT

《交易视点》台债等待发债计划及新债标售结果--永丰金证券

路透台北3月23日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，由于美债并未释出进一步方向，104/6殖利率仅随美债跌深微弹，观望本周第二季发债计画及新债标售结果等变数厘清。

五年券104/6期 空单上日增至146亿台币，显示多空对峙局面难解，且变数较多令观望气氛转浓，包括周一公布发债计画、周二104/6标售及周四台湾央行召开理监事会议，短线104/6殖利率料陷入区间整理。五年券104/6区间预期在1.00%至1.10%。十年券104/5 区间预期在1.54%至1.64%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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