《交易视点》台债等待发债计划及新债标售结果--永丰金证券

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透台北3月23日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，由于美债并未释出进一步方向，104/6殖利率仅随美债跌深微弹，观望本周第二季发债计画及新债标售结果等变数厘清。
五年券104/6期 空单上日增至146亿台币，显示多空对峙局面难解，且变数较多令观望气氛转浓，包括周一公布发债计画、周二104/6标售及周四台湾央行召开理监事会议，短线104/6殖利率料陷入区间整理。五年券104/6区间预期在1.00%至1.10%。十年券104/5 区间预期在1.54%至1.64%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。