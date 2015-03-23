台湾股市：盘中持平，宏达电高层换人支撑股价上扬

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透台北3月23日 - 台湾股市周一盘中持平，不过宏达电 上扬，之前该公司宣布由董事长及共同创办人王雪红担任执行长。
0147GMT，加权股价指数 升0.1%报9,749.89点，上周五收升0.13%。
处境艰难的智能手机厂商宏达电股价升高2.83%。该公司周五董事会决议，由董事长及共同创办人王雪红担任执行长；原执行长周永明将担任产品研发的新职务。
这扶助电子类指数 攀升0.13%，不过半导体指数 持平。
汽车类指数 跌0.35%，电脑及周社类指数 涨0.31%。(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。