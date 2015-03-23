版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 10:06 BJT

台湾股市：盘中持平，宏达电高层换人支撑股价上扬

路透台北3月23日 - 台湾股市周一盘中持平，不过宏达电 上扬，之前该公司宣布由董事长及共同创办人王雪红担任执行长。

0147GMT，加权股价指数 升0.1%报9,749.89点，上周五收升0.13%。

处境艰难的智能手机厂商宏达电股价升高2.83%。该公司周五董事会决议，由董事长及共同创办人王雪红担任执行长；原执行长周永明将担任产品研发的新职务。

这扶助电子类指数 攀升0.13%，不过半导体指数 持平。

汽车类指数 跌0.35%，电脑及周社类指数 涨0.31%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐